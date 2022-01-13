Губернатор Севастополя поручил разобраться с избиением глухонемого мальчика

Заместители не смогли рассказать о случившемся

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 13 января, на заседании правительства поднял вопрос о создании нового органа власти, который будет заниматься проблемами детей в регионе.

Развожаев рассказал, что к нему в социальных сетях обратились относительно ситуации, которая произошла с глухонемым севастопольским мальчиком в Симферопольской специальной школе-интернате №2. В частности, за пару недель до Нового года мама забрала ребенка, который остается там с понедельника по пятницу, с синяками и кровоподтеками на лице, спине, ягодицах и промежности. В школе затруднились пояснить, что происходило ночью в спальне учеников, так как там нет камер, а сам ребенок не может рассказать, что с ним случилось.

Губернатор обратился к своим заместителям с просьбой прояснить, как сейчас обстоят дела у мальчика и что удалось выяснить за это время, но они затруднились ответить на этот вопрос.

«Плохо, что есть такая ситуация… Вы же должны все знать. Это к вопросу о наших извечных проблемах», — прокомментировал некомпетентные ответы профильных руководителей и поручил собрать последнюю актуальную информацию и доложить ему сегодня об этом.

«Давайте снова актуализируем тему создания отдельного органа власти, который будет заниматься детьми. Нужен человек, у которого от зубов должно отскакивать, что касается таких ситуаций», — подчеркнул глава города.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время незаконного изъятия органами опеки девочки в Андревке нелицеприятно высказался в отношении работников органов опеки и поручил своему заместителю перестроить работу с детьми.

Ольга Сурикова