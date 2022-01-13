Горпищенко опять без света

Улицы Горпищенко, Фильченкова и Бакуниной снова остались без подачи электроэнергии.

«13 января в 12:08 на подстанции ПС-17 действием защиты отключился масляный выключатель (МВ-6кВ). Отключены потребители: ул. Горпищенко, ул. Фильченкова, ул. Бакуниной. Оперативная бригада выехала на ликвидацию технологического нарушения», — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Напомним, 23 декабря, на заседании правительства Севастополя бывший заместитель губернатора Николай Жигулин рассказал, что электрические сети улицы Горпищенко требуют капитальной реконструкции.

Для решения проблем улицы Горпищенко, по словам Жигулина, необходима модернизация сетей всего района, требуется реконструкция подстанции № 3, установка более мощных трансформаторов и замена кабельной линии, уложенной еще в 1946 году.

Дмитрий Островский