Во сколько Севастополю обходится содержание муниципалитетов

Зарплаты указали ниже средней в регионе

Сегодня, 17 ноября, на заседании правительства Севастополя рассматривалась смета расходов на содержание муниципалитетов региона.

Докладчик по данному вопросу и.о директора департамента финансов Алексей Плотников подчеркнул, что в Севастополе существует 10 муниципалитетов и все они являются дотационными.

Так, по его словам, средний уровень зарплаты муниципального служащего в регионе 34 тысячи, что является ниже, чем средняя зарплата по экономике в регионе. Повышать ее планируется с 2022 года с коэффициентом 4% на каждый последующий год.

Плотников уточнил, что объем оплаты труда муниципальных служащих в 2022 году составит — 91 миллион рублей, в 2023 году — 95 млн рублей, и в 2024 году —98 млн рублей.

«На содержание органов местного самоуправления —в 2021 году 122 тысячи рублей на одну штатную единицу. Сюда входит как содержание зданий, сооружений, так и все сопутствующие расходы. Таких расходов запланировано 20 млн рублей на все муниципалитеты», —доложил чиновник, добавив, что «такие небольшие суммы может себе позволить бюджет Севастополя».

Ольга Сурикова