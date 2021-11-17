Власть

Во сколько Севастополю обходится содержание муниципалитетов

17-11-2021
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Зарплаты указали ниже средней в регионе

Сегодня, 17 ноября, на заседании правительства Севастополя рассматривалась смета расходов на содержание муниципалитетов региона. 

Докладчик по данному вопросу и.о директора департамента финансов Алексей Плотников подчеркнул, что в Севастополе существует 10 муниципалитетов и все они являются дотационными.

Так, по его словам, средний уровень зарплаты муниципального служащего в регионе 34 тысячи, что является ниже, чем средняя зарплата по экономике в регионе. Повышать ее планируется с 2022 года с коэффициентом 4% на каждый последующий год.

Плотников уточнил, что объем оплаты труда муниципальных служащих в 2022 году составит — 91 миллион рублей,  в 2023 году — 95 млн рублей, и в 2024 году —98 млн рублей.

«На содержание органов местного самоуправления —в 2021 году 122 тысячи рублей на одну штатную единицу. Сюда входит как содержание зданий, сооружений, так и все сопутствующие расходы. Таких расходов запланировано 20 млн рублей на все муниципалитеты», —доложил чиновник, добавив, что «такие небольшие суммы может себе позволить бюджет Севастополя».

Ольга Сурикова

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