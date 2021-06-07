Развожаев снова не доволен работой муниципалитетов по покосу травы и уборке мусора

Муниципалитеты не справляются с переданными полномочиями

Губернатор Севастополя сегодня на аппаратном совещании снова раскритиковал работу по покосу травы и уборке мусора в городских муниципалитетах. Он третью неделю подряд возвращается к этому вопросу.

Михаил Развожаев отчитал ответственного за сферу ЖКХ вице-губернатора Николая Жигулина, а также раскритиковал организацию работы штаба по уборке мусора и покосу травы.

«Пока как-то медленно все это происходит и удовлетворенности нет ни у жителей, ни у меня. Если там какие-то сложности, мне докладывайте, полномочия переданы, деньги переданы, просто надо организовать работу», — сказал Развожаев.

Напомним, что еще 1 марта Михаил Развожаев дал поручение чиновникам из департамента городского хозяйства и Госжилнадзора наладить работу государственных управляющих компаний, а также обеспечить чистоту контейнерных площадок и регулярность вывоза мусора, а уже 24 мая поручил наладить работу коммунальных служб в ручном режиме и создать штаб для организации этой работы.

Дмитрий Островский

Фото: Андрей Вознесенский