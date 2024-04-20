Московский вандал, осквернивший пушку 11-й береговой батареи, оказался рецидивистом

Рассмотрение уголовного дела против вандала из Москвы, осквернившего своим граффити объект культурного наследия — командный пункт Черноморского флота и Приморской армии, было отложено для возмещения ущерба, пишет ИА Красная Весна.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Ему грозит штраф в размере до трех миллионов рублей, обязательных работ на срок до четырехсот часов, принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Как уже сообщалось, вандалом оказался москвич 1988 года рождения, имеющий высшее образование, ныне проживающий в Севастополе и работающий торговым представителем. Свое увлечение он назвал «факультативом» и откровенно признался, что сделал граффити «для фотоколлекции», чтобы после распространить эти фото в сети Интернет.

В зале суда подсудимый заявил, что уже делал или пытался делать подобные рисунки на другой военной технике, в частности, на космическом корабле «Буран» и ракетном комплексе «Тополь».

При этом вскоре после совершения этого акта вандализма в севастопольских пабликах появились фотографии вертолета Ми-8, стоящего в музее на Михайловской батарее и разукрашенного очень похожими рисунками. Фото были датированы 2021 годом. Автор публикации сделал вывод, что «художник» уже не впервые расписывает музейную военную технику в Севастополе.

Адвокат подсудимого заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела, чтобы предоставить подсудимому возможность возместить ущерб в размере порядка 12 тыс. рублей.

Судья приняла ходатайство и перенесла судебное заседание на 26 апреля.

Ольга Сурикова