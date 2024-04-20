Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в зоне СВО

О смерти военкора газеты «Известия» Семена Еремина стало известно 19 апреля.

Он освещал боевые действия в Донбассе.

Известно, что Еремин погиб в результате атаки FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался. Ему было 42 года.

Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.