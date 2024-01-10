Полиция Севастополя разыскивает вандалов, обрисовавших пушку 11-й береговой батареи

На сегодняшний день личности вандалов, нарисовавших граффити на одной из пушек 11-й береговой батареи, устанавливаются правоохранителями, сообщила врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

«Неизвестный нанёс краской рисунок, повредив тем самым внешний облик музейного экспоната. Следственная оперативная группа УМВД произвела место происшествия, зафиксировав обстановку. В настоящее время полиция проводит проверку. По данному факту устанавливаются лица, причастные к инциденту», — пояснила Точилина.

Интересно, что теперь привести исторический памятник в порядок будет не так просто.

Более 10 лет назад его покрасили специальной корабельной краской энтузиасты из Севастопольского общества содействия развитию 11-й береговой.

Именно они следят за порядком на батарее. Но так как строение признано объектом культурного наследия, реставрационные работы возможны только при согласовании с Севнаследием.

«10 лет назад, когда мы взяли это под охрану, наша организация из четырёх человек, покрасила эти пушки. Шведской краской, специальной для кораблей. Никто слова не сказал, только все порадовались. Сейчас, если мы будем закрашивать, наша организация, не имеющая лицензии на реставрационные работы, попадает под ту же самую статью, что и оболтус, который нарисовал кота», — пояснил директор общества Владимир Семенов.