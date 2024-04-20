Смертельное ДТП в Севастополе произошло на улице Пожарова

В Севастополе 19 апреля на улице Пожарова в ДТП погиб мотоциклист.

По предварительным данным Госавтоинспекции Севастополя,19 апреля в 22:15 в районе дома №21 по улице Пожарова, 57- летний водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson, выехал на встречку, где столкнулся ВАЗ -2114.

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В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался водитель мотоцикла.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили: три пассажира и водитель автомобиля ВАЗ -2114. Все пострадавшие оперативно доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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