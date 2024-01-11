Неожиданный поворот в разоблачении личности вандала, изрисовавшего 11-й береговую батарею в Севастополе

Полицейские установили граффитиста, разрисовавшего орудие на 11-й береговой батарее. Ранее создатель народного одноименного музея Владимир Семенов обвинил в произошедшем местных подростков.

Однако орудие эсминца «Бойкий» изрисовал 37-летний гость из Москвы. Его поисками занимались оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД совместно с коллегами из УФСБ.

Задержанный рассказал полицейским, что с помощью рисунка хотел оставить свой фирменный знак в Севастополе, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Собранные сотрудниками полиции материалы, имеющие доказательственное значение, будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ольга Сурикова