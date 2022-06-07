Минобороны отреагировало на идею строительства ТЦ у штаба флота в Севастополе

Не получено ни одного согласия

В теме возможного строительства торгового центра с парковкой в центре Севастополя, рядом со штабом Черноморского флота появился еще один негативный ответ от военного ведомства.

ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ ответило сенатору от Севастополя Сергею Колбину, что не получало никаких документов, касающихся согласования строительства данного ТЦ, пишет ForPost.

При этом в ведомстве поставили под сомнение нецелесообразность таких построек в историческом центре города федерального значения.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев оправдывал идею со строительством торгового центра у штаба Черноморского флота нехваткой парковочных мест в этой части города.

При этом ранее появился комментарий руководства Черноморского флота России, которое критично отреагировало на инициативу построить торговый центр с парковой в подпорной стене рядом до штабом флота в центре Севастополя.

Позже появился ответ городской прокуратуры, в котором указывалось несоответствие назначения земельного участка будущему проекту.

Ольга Сурикова