В Севастополе расскажут историю создателя первого советского генплана города

М.А. Врангель, главный городской архитектор Севастополя в 1922 – 1938 гг. с дочерью. [1950-е гг.]

В Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя готовятся к открытию уникальной выставки о жизни и судьбе двух архитекторов, которые внесли большой вклад в создание архитектурного образа нашего города в советский период.

Как рассказала автор выставки, главный научный сотрудник музея Инна Островская, экспозиция под названием «Малоизвестные Врангели» расскажет о судьбе главного городского архитектора Михаила Врангеля, под чьим руководством шла работа над первым советским вариантом генерального плана Севастополя, а также о его дочери Любови Врангель, чье имя и работы сегодня внесены в энциклопедию советской архитектуры. Островская подчеркивает, что многие документы и фотографии экспонируются впервые.

Любовь Михайловна Врангель, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института жилища при Академии архитектуры СССР. Москва. 1970-е гг.

В музее отмечают, что активное участие в создании экспозиции приняли российские врангелеведы Евгений Германович Овечкин и Екатерина Генриховна Агаширинова потомок рода Врангелей (Санкт-Петербург), а также Анатолий Иванович Кузнецов и его супруга Ирина (Москва), хранители семейного архива Михаила Александровича Врангеля. Большую помощь в выявлении архивных материалов оказал Вадим Николаевич Прокопенков («Исторический клуб «Севастополь Таврический»). На выставке будут представлены уникальные материалы фондовой коллекции музея, а также личные архивы потомков Врангелей.

Александр Карлович Врангель с женой Любовью и детьми. Луганск. Конец Х1Х – нач. ХХ

Узнать о перипетиях судьбы семьи, создававшей облик Севастополя, вы можете на открытии выставки 9 июня в 10:00, в кинотеатре «Украина». Вход бесплатный, а познакомится с экспозицией будет можно до 20 июля.