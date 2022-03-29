Развожаев уверен, что строительство ТЦ возле штаба флота решит проблему с парковкой

Не исключил возможности такой стройки в центре города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассматривает идею со строительством торгового центра у штаба Черноморского флота, как вполне возможную. На нее он возлагает надежды по решению проблемы с парковкой в центре города. Об этом он заявил 28 марта в ходе интервью на телеканале «НТС».

Развожаев отметил, что действительно в правительство города поступала заявка на строительство ТЦ у штаба флота.

«Ее нужно рассмотреть на архитектурном совете. Это обязательно будет сделано. Мы оценим. Еще никто не видел этот проект, а о нем уже столько говорят», — сказал он, добавив, что инвесторы должны показать все преимущества данного проекта, после чего будет дана ему оценка.

На уточняющий вопрос ведущего о том, возможно ли какое-то другое решение, как «Нет», губернатор ответил: «Надо посмотреть проект изначально. У нас есть клочок земли, который используется под парковку, и планируется за счет этого проекта увеличение площади парковки в два раза».

Глава города анонсировал начало второй очереди реконструкции Матросского бульвара, после завершении которой, по его мнению, количество желающих приезжать туда увеличиться еще в несколько раз.

«Мы видим, что у нас там происходит с этим проездом узеньким в летнее время, когда он в два ряда заставляется машинами», – пояснил Развожаев свою мысль о необходимости увеличения парковки в этом районе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о строительстве ТЦ возле штаба Черноморского флота. Согласно проекту, здание ТЦ будет насчитывать от трех до четырех этажей, планируется также построить пятиэтажный паркинг, часть которого будет подземным. Паркинг будет рассчитан на 173 автомобиля.

Ольга Сурикова