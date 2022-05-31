Проектировщики ТЦ у штаба флота не учли главной проблемы

Прокуратура нашла несоответствия

В деле предполагаемого строительства торгового центра с парковкой у штаба Черноморского флота всплыли новые подробности. Такой проект не может быть реализован на данном земельном участке, так как противоречит виду его разрешенного использования. Об этом говорится в ответе городской прокуратуры на запрос депутата законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова, передает ForPost.

«Установлено, что вид разрешенного использования земельного участка не соответствует целям реализации проекта, указанным ООО «Специализированный застройщик Море. Центр» в инвестиционной декларации, в связи с чем договор заключен с нарушением требований Федерального закона от 29.11.2014 №377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя», – значится в ответе за подписью первого заместителя прокурора города Дмитрия Теллина.

Также уточняется, что после установленного факта нарушения замгубернатору 19 мая было внесено представление. О ходе его рассмотрения обещается сообщить дополнительно.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев оправдывал идею со строительством торгового центра у штаба Черноморского флота нехваткой парковочных мест в этой части города.

При этом ранее появился комментарий руководства Черноморского флота России, которое критично отреагировало на инициативу построить торговый центр с парковой в подпорной стене рядом до штабом флота в центре Севастополя.

Ольга Сурикова