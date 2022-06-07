Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу

Кроме того, епархии объединены в Крымскую митрополию под руководством владыки Лазаря
Синод РПЦ сегодня принял крымские епархии Украинской православной церкви под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси.
До этого крымские епархии находились в ведении Украинской православной церкви
Также из крымских епархий образована Крымская митрополия Русской православной церкви. Ее главой назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Решение о переподчинение Крымской митрополии напрямую РПЦ, минуя УПЦ поддержал глава республики Крым Сергей Аксенов.
«Уверен, что данное решение продиктовано заботой священноначалия о благополучном течении церковной жизни на полуострове, сохранении действенной связи с центральной церковной властью Русской Православной Церкви. Православные христиане Крыма по-прежнему будут сохранять духовную связь со своими братьями на Украине и во всем мире», — заявил глава республики.
Напомним, 27 мая в Киеве прошел собор УПЦ Московского патриархата, на котором были приняты дополнения и изменения в Статус об управлении УПЦ, «которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви».
Дарья Тимофеева