Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу

Кроме того, епархии объединены в Крымскую митрополию под руководством владыки Лазаря

Синод РПЦ сегодня принял крымские епархии Украинской православной церкви под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси.

До этого крымские епархии находились в ведении Украинской православной церкви

Также из крымских епархий образована Крымская митрополия Русской православной церкви. Ее главой назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Решение о переподчинение Крымской митрополии напрямую РПЦ, минуя УПЦ поддержал глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Уверен, что данное решение продиктовано заботой священноначалия о благополучном течении церковной жизни на полуострове, сохранении действенной связи с центральной церковной властью Русской Православной Церкви. Православные христиане Крыма по-прежнему будут сохранять духовную связь со своими братьями на Украине и во всем мире», — заявил глава республики.

Напомним, 27 мая в Киеве прошел собор УПЦ Московского патриархата, на котором были приняты дополнения и изменения в Статус об управлении УПЦ, «которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви».

Дарья Тимофеева