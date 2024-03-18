Министр обороны Великобритании порекомендовал Киеву сосредоточится на атаках по объектам в Крыму

Министр обороны Соединенного королевства Грант Шэппс во время визита в Киев посоветовал руководству Украины отложить планы контрнаступления и сосредоточится на ударах по Крыму и уничтожению Черноморского флота России.

Об этом сообщает британская The Sunday Times. Шэппс встречался с Владимиром Зеленским министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

Британцы советуют Украине обратить внимание на иранский флот, большая часть которого представлена легкими, маневренными кораблями и беспилотниками.

Напомним, в мае прошлого года Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По заявлениям Минобороны России именно этими ракетами наносится львиная доля ударов по отдаленным от линии соприкосновения регионам, в том числе Севастополю.

Подобными ракетами, вероятно, 22 сентября 2023 года был нанесен удар по зданию Штаба ЧФ и 4 ноября 2023 года по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в Керчи.