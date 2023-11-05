В результате ракетного удара в Керчи поврежден военный корабль

В субботу 4 ноября ВСУ атаковала судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы 15 крылатыми ракетами, 13 из них были сбиты, одна повредила корабль, находящийся в ремонте.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует РИА Новости.

«Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — говорится в сообщении ведомства.

В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что неподалеку от судостроительного завода в Керчи сработали системы противовоздушной обороны.

«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», — уточнил он. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, 2 сентября был нанесен удар по зданию штаба Черноморского флота, в результате чего оно было разрушено. Тогда осколок одной из ракет упал возле здания театра имени Луначарского.

Дарья Тимофеева

Фото: mixyfotos.ru