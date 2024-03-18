Катерное сообщение с Инкерманом будет восстановлено с 19 марта

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» подготовил плавучий причал в Инкермане к работе

16 марта к 17:30 была завершена буксировка плавучего причала к инкерманскому причалу. Осуществлено крепление плавучей конструкции к стационарной части причала.

Установлены фан-барьеры, поручни, переходной мостик, колесоотбои, кранцевая защита. Причал укомплектован средствами спасения, подготовлены швартовые тумбы, смонтировано освещение. С помощью водолазов плавучий причал дополнительно закреплён якорной системой.

Со вторника в Севастополе будет восстановлено катерное сообщение с Инкерманом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Причалы был разрушен в результате сильного шторма в ноябре 2023 года. Из-за этого было прекращено катерное сообщение.

Ольга Сурикова