В Севастополя нанесен ракетный удар по Штабу ЧФ

Сегодня, 22 сентября, по зданию штаба Черноморского флота нанесен ракетный удар. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Предварительно две крылатые ракеты попали в здание штаба.

«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112.

На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Развожаев.

Напомним, сегодня в районе 10 утра над Севастополем снова появилась дымовая завеса. Ее видели в разных частях города.