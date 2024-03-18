Стало известно, сколько севастопольские власти потратят на ФК «Севастополь»

В бюджете Севастополя на 2024 год предусмотрена субсидия для АНО «Футбольный клуб „Севастополь”» в размере 39,34 млн рублей. Об этом сообщает ForPost.

Примечательно, что в управлении спорта отказались раскрывать цифры бюджета клуба, сославшись на необходимость держать в тайне личные данные сотрудников и игроков клуба. Тем не менее, в открытых источниках можно найти, что средняя зарплата футболистов в ФНЛ-2 составляет 70 000 — 80 000 рублей. Бюджеты клубов во второй лиге варьируются в пределах 30-50 млн рублей.

В октябре 2022 года гендир ФК «Севастополь» Валерий Чалый заявлял, что для выступления команды в ФНЛ 2 бюджет на сезон должен составлять около 100 миллионов рублей.

«Пока не считали, но изучали, что пишут в СМИ. Необходимо приблизительно 100 млн рублей. Раскрывать бюджет клуба не имею права, но в требованиях о лицензировании фигурирует сумма в 20—30 млн. рублей на сезон. У нас такие деньги есть. Но этого мало и хватит только на то, чтобы команда просто играла», — приводил слова Чалого RT.

Напомним, в прошлом году футбольный клуб «Севастополь» успешно завершил процедуру лицензирования в Футбольной национальной лиге. Уже в июле клуб сыграл свою первую игру в ФНЛ-2 со СКА Ростов-на-Дону.