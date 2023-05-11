Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом американскому CNN сообщили несколько высокопоставленных западных чиновников.

Как сообщают американские СМИ, ракеты переданы для поддержки украинского контрнаступления.

Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха.

Согласно открытым данным, дальность полета ракеты составляет до 560 километров, а боевая часть весит 450 килограмм. Если эти данные верны, то Украина сможет наносить удары по объектам в Крыму, в том числе по Крымскому мосту.

Напомним, Американский генерал призвали бомбить Севастополь.