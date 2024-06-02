Министр МВД наградил юного севастопольца за помощь в задержании преступника

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев наградил почетной грамотой и ценным подарком 12-летнего жителя села Хмельницкое Юрия Науменко. Мальчик оказал содействие полицейским в поимке преступника, сообщила полиция Севастополя.

В рамках подготовки ко Дню защиты детей министр устроил церемонию награждения молодежи, которая проявила отвагу и решимость в борьбе с преступностью.

Своей активностью и мужеством эти дети и подростки заслужили особое признание от высшего руководства страны. Главный полицейский выразил благодарность за их отважные поступки и подчеркнул, что такие действия заслуживают только самых теплых слов. В условиях, когда требовалась настоящая смекалка и решительность, они смогли проявить свои лучшие качества, преодолеть собственные страхи и сомнения.

В результате умелого действия ребят были предотвращены или раскрыты серьезные преступления, а дерзкие и агрессивные злоумышленники привлечены к ответственности, а также были обезврежены опасные взрывоопасные предметы. Но самое главное – дети и подростки смогли спасти человеческие жизни.

Среди тех, кто был отмечен за свои заслуги, есть 12-летний Юрий Науменко, житель села Хмельницкое Балаклавского района города Севастополя.

Однажды, когда мальчик гулял, он заметил, что возле магазина один мужчина жестоко избивает другого. Затем этот человек сел в машину и скрылся. Юрий, будучи школьником, смог сделать фотографию государственного номера автомобиля и сразу же сообщил о произошедшем в полицию.

Школьник награжден почетной грамотой и ценным подарком от начальника полиции Севастополя Сергея Сигунова. За высокую оценку своего поступка он поблагодарил министра и вручил модель мотоцикла, сделанную им самостоятельно.

Потерпевший был найден полицейскими, доставлен в больницу, а злоумышленник, ранее судимый за кражи и грабежи, был оперативно идентифицирован и уголовное дело направлено в прокуратуру.

В начале мая стало известно, что полиция Севастополя ждет выделения земли под ИВС. Он должен быть построен в Инкермане. ИВЛ не могут построить в Севастополе уже несколько лет, горожане не хотят жить по соседству с подобным учреждением.

Также полиция в мае проводила проверку в отношении мужчины, ударившего девушку ногой в грудь на Приморском бульваре.

В конце апреля полиция Севастополя провела большой рейд, направленный на выявление незаконно работающих на стройках города мигрантов из Средней Азии. Причиной рейда стала трагедия в «Крокусе».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

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