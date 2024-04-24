Большой рейд в Севастополе: полиция проверила места проживания мигрантов

Сотрудники различных подразделений полиции Севастополя провели масштабный профилактический рейд в Балаклавском районе, по выявлению нарушений миграционного законодательства.

В мероприятии приняли участие специалисты Центра «Э», уголовного розыска, наркоконтроль и др.

В ходе рейда было проверено два хостела, где проживают более 150 мигрантов, в основном из республик Средней Азии. Все они работают на местных строительных объектах.

Не обошлось и без помощи четвероногих помощников: кинологи с служебной собакой осмотрели помещения на предмет наличия запрещённых предметов. В результате рейда выявили 6 мигрантов, нарушивших правила пребывания в России, которые теперь столкнутся с административными мерами воздействия.

Напомним, в Севастополе полицейские совместно с коллегами из УФСБ задержали мигранта, подозреваемого в совершении разбоя на территории Челябинска. сообщили в пресс-службе полиции города.

Задержанный оказался жителем Центральной Азии, который вместе с подельником совершил нападение на своего знакомого.