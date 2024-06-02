Севастопольцам предлагают восстановить проводное радио для информирования о воздушной тревоге

На сайте Российских сетей вещания и оповещения появилось объявление, в котором жителей Севастополя настоятельно призывают восстановить или установить радиоточку в своих квартирах, чтобы получать оповещение о ЧС в регионе.

В нашем случае, по всей видимости, речь идет о воздушной тревоге и последствиях ракетных атак. Главное преимущество проводного радио – оно продолжает работать даже в условиях отключения электричества. Таким образом, при отсутствии света и мобильного интернета у вас будет хоть какая-то связь с внешним миром.

«Сеть связи проводного радиовещания ФГУП РСВО-Севастополь является важным элементом региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, многократно зарезервирована, охватывает большую часть территории Севастополя и обеспечивает адресное доведение информации населению о чрезвычайных ситуациях и опасностях в условиях отсутствия электроэнергии в жилых и офисных зданиях. ФГУП РСВО-Севастополь настоятельно рекомендует сохранить или восстановить радиоточку как гарантированный резервный канал оповещения для вас и вашей семьи», — говорится в объявлении, размещенном на сайте организации.

При этом восстановление утерянной либо установка новой радиоточки производится абсолютно бесплатно, а вот ее обслуживание будет стоить 57 рублей в месяц, оплата производится через ООО «Цифровые инновации».

Примечательно, что жителям ряда домов услугу включат в платежку автоматически, видимо, считая, что жители ею, итак, пользуются.

С перечнем этих адресов можно ознакомиться, перейдя на официальный сайт ФГУП РСВО. Однако при желании жильцы могут отказаться от услуги, — направив заявление на электронную почту: info@svl.rsvo.ru, обратившись в офис по адресу улица Надежды Островской, 6, позвонив по телефону: 8 (8692) 22-12-72.

По этим же контактам можно обратиться для восстановления либо установки новой радиоточки.

Помимо сообщений о воздушной тревоге вы можете слушать радиопрограммы «Радио России», «Маяка», городского проводного радио СТВ.

Ранее «Севкор» писал, что вследствие последней ракетной атаки ВСУ в Севастополе повреждения получили несколько жилых домов, к счастью, никто не пострадал.

Также «Севкор» писал, куда бежать если ракетная атака застала вас в парке Победы.

Дарья Тимофеева

Фото: rsvo.ru

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города