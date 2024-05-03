Полиция Севастополя ждет выделения земли под ИВС в Инкермане

Вопрос строительства ИВС в Севастополе был поднят депутатом от ЛДПР Артемом Гордиенко.

Отвечая на вопрос депутата насчет строительства ИВС, начальник городского Управления МВД России Сергей Сигунов отметил, что комплекс пока предварительно может появиться в Инкермане. От строительства на Фиоленте, добавил он, было решено отказаться из-за противоречий с местными жителями.

«От нас ничего не зависит. Мы готовы строить. Мы ждем решения по выделению нам земли. Сейчас ждем в районе Инкермана. Там, думаю, никаких противодействий не будет, там пустынное место и оно нас устраивает», — подчеркнул глава УМВД.

Планируется, что помимо ИВС там будет нахождение сотрудников конвойных подразделений.

Также на Красном спуске будет отремонтирован бывший тир для сотрудников полиции. И к концу лета сотрудники правоохранительных органов будут тренироваться стрелять в обновленном тире из табельного оружия.

Напомним, ранее годом ранее в ходе пленарного заседания севастопольского заксобрания тогда начальник городского УМВД Павел Гищенко сообщил о переносе сроков строительства изолятора временного содержания в Севастополе.

Ольга Сурикова