Губернатор Севастополя запретил привлекать на работу мигрантов

В опубликованном на сайте правительства указе губернатора Севастополя Михаил Развожаева отмечается, что запрет распространяется на 77 видов деятельности.

Среди них образование, здравоохранение, полиграфия, ремонт и монтаж машин и оборудования, торговля, коммунальные направления, а также указана деятельность домашних хозяйств с наемными рабочими.

У работодателей есть четыре месяца, чтобы выполнить этот указ.

«Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Севастополя, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом, установленным настоящим Указом, по видам экономической деятельности, предусмотренным Перечнем, — четыре месяца со дня вступления в силу настоящего Указа», — говорится в документе.

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Ольга Сурикова