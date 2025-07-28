Мигрантов по квоте освободили от экзаменов по русскому — но не всех

Госдума приняла закон, освобождающий трудовых мигрантов, приезжающих в Россию по правительственным квотам, от обязательных экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства. Но послабление коснётся не всех.

По новым правилам, проверку знаний всё равно будут проходить те, чья работа напрямую связана с общением с гражданами — водители, продавцы, медицинские работники. «К больной приходит медсестра, а она не понимает, что ей говорят. Как так?», — возмутился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также обратил внимание на то, что в 2025 году квот на въезд мигрантов стало в полтора раза больше, чем в прошлом, при том что в 2024-м использовали лишь 65% от выделенного числа. Володин призвал чиновников разъяснять свою позицию и внимательнее относиться к формированию миграционной политики.

«Закон приняли. Теперь очередь за министерствами и регионами. Надо приглашать тех, кто знает язык, закон и уважает наши традиции. Без этого — ни продавцом, ни водителем, ни медсестрой здесь не поработаешь», — подчеркнул он.

Напомним, Губернатор Севастополя запретил привлекать на работу мигрантов. Запрет распространяется на 77 видов деятельности.

Дмитрий Островский

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