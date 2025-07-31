Куриное мясо снова дорожает после снижения цен

В Севастополе и по всей России заметно растут оптовые цены на курятину после периода удешевления. По данным аналитиков, с середины июля 2025 года стоимость бройлеров в оптовых партиях выросла примерно на 18% в годовом выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Особенно подорожал фарш механической обвалки — на 40%, что влияет на цены колбас и полуфабрикатов. Рост связан с увеличением спроса: потребители начали активнее покупать курятину, чтобы компенсировать подорожавшую свинину, а производители вынуждены повышать цены из-за роста себестоимости.

Сезонный фактор также играет роль. Летом традиционно возрастает потребление мяса птицы, что подтверждают эксперты и местные продавцы Севастополя. В городе розничные цены пока остаются относительно стабильными, но специалисты предупреждают, что рост цен на оптовом рынке может отразиться на полках магазинов в ближайшие месяцы. Главный фактор подорожания — рост затрат на корма, оплату труда и энергию, а также сложности с импортным оборудованием из-за санкций.

При этом производство курятины продолжает увеличиваться — за первое полугодие 2025 года выпуск вырос на 3%. Однако экспорт набирает темпы быстрее: крупные закупки со стороны Китая и стран Ближнего Востока сокращают внутренние запасы. В Севастополе жители уже отмечают повышение цен на полуфабрикаты из курятины и мясо для шашлыков, что особенно заметно перед сезоном отпусков и отдыха на природе. Эксперты ожидают, что пик производства в конце года поможет стабилизировать цены.

Напомним, за прошлую неделю подешевела мороженая рыба, картофель, капуста, лук, морковь и помидоры. Немного подорожали курица, яйца и огурцы из-за сезонного фактора, сообщили в правительстве Севастополя.

Дмитрий Островский

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