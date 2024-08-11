Меладзе запустил туристов на свою виллу в Гурзуфе

Композитор, певец и продюсер «ВИА Гры» Константин Меладзе начал пускать на свою крымскую виллу отдыхающих.

Как пишет SHOT, фешенебельную виллу в Гурзуфе Константин Меладзе пытается продать около года, однако покупателей не находит. Ценник то опускается вниз — более чем на сто миллионов рублей, то вновь поднимается.

Сейчас вилла оценена в 387 миллионов. Торг, как говорят риелторы, уместен.

А пока Меладзе начал сдавать ее в аренду на летний сезон. Цена удовольствия — два миллиона рублей в месяц. К вилле прилагаются горничная и завхоз с садовником.

Снять виллу с бассейном, спортзалом, хамамом, прудом и зоной барбекю можно и посуточно. Минимум — 60 тысяч, максимум — 110 тысяч рублей.

Есть одно «но»: виллу от пляжа отделяет полтора километра.

Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото: Telegram-канал SHOT

А вот певица Алсу через три года наконец нашла покупателя на свою недвижимость — виллу в дачном поселке Вязовая роща под Севастополем. Оценена она была в 800 миллионов рублей.

Ранее «Севкор» писал о самой дорогой резиденции в Крыму, выставленной на продажу. Она расположена в Форосе и оценена в 1,1 миллиарда рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: Telegram-канал SHOT

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