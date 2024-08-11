В Севастополе военный остался без денег по новой схеме обмана

Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана, предупреждает полиция Севастополя.

Так, на днях лишился своих денег на карте 53-летний военнослужащий. С его счета жулики похитили 44 тысячи рублей.

Как работает новая схема?

Мошенник звонит гражданину в одном из мессенджеров и представляется сотрудником банка.

Далее рассказывает собеседнику, что у того накопился «кешбек» на банковской карте. Эти деньги предлагает перевести на личный счет «клиента».

Для перевода просит назвать конфиденциальные данные карты.

Если человек их называет, мошенник, получивший полный контроль над банковским счетом, выводит с него максимально возможную сумму.

Полиция напоминает: сотрудники банков никогда не звонят севастопольцам в мессенджерах и не просят назвать конфиденциальные данные в ходе телефонного разговора.

Ранее под статью о мошенничестве попал житель Севастополя — бывший учитель. Он стал «курьером» в уже давней схеме «звонок о ДТП» и забрал у двух испуганных женщин преклонного возраста 760 тысяч рублей.

Дарья Тимофеева

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