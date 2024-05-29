Севастопольскую виллу Алсу и её супруга купят за 800 млн рублей

Спустя три года нашелся покупатель на виллу певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова, выставленную на продажу за 800 млн рублей.

Вилла, расположенная в поселке Вязовая Роща под Севастополем и была построена отцом певицы 15 лет назад. В то же время он отремонтировал местный фельдшерско-акушерский пункт и открыл магазин «Алая роза». Местные жители утверждают, что последний раз Алсу приезжала на виллу с отцом до 2014 года, после чего она была преобразована в гостиничный комплекс.

За 800 млн рублей покупатель получит 14 спален, теннисный корт, наружный и внутренний бассейны, салон красоты, кинозал, музыкальную студию, конюшню, манеж, собственный пляж, причал, вертолётную площадку. Местные риелторы сообщили, что Алсу и Абрамов пытались продать виллу с 2021 года. Новым владельцам также придется вложить до 100 млн рублей на реконструкцию, так как дом уже обветшал. В настоящее время в «гостиничном комплексе» никто не живет.

Кроме виллы в Севастополе, у Алсу и Яна также есть апартаменты на Ленинградском шоссе, четырехэтажный особняк на Рублёвке, квартира в Лондоне.

Анна Левина