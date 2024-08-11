Атака на Курск: сбитая украинская ракета упала на жилой дом

В ночь на воскресенье, 11 августа, Курская область подверглась массированной атаке: по данным Минобороны, над территорией области силами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты «Точка-У», кроме того, сбиты 14 беспилотников.

Одна из ракет упала на девятиэтажный дом.

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар», — сообщил около полуночи в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, после падения ракеты в доме возник пожар, ранения получили 13 человек, состояние двоих из них тяжелое.

По данным РБК, в многоэтажке выбиты стекла, припаркованные у дома машины сгорели, повреждены магазин и ПВЗ Ozon по соседству.

Последствия атаки ВСУ. Фото: мэр Курска Игорь Куцак / Telegram

«Жильцы 9-этажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере», — написал в Telegram мэр Курска Игорь Куцак.

Алексей Смирнов призвал жителей Курска соблюдать требования безопасности во время ракетной опасности и атаки беспилотников. Последний раз ракетная опасность была объявлена в городе в 4.19 воскресного утра.

Напомним, по данным Генштаба Вооруженных Сил РФ, ранним утром 6 августа подразделения ВСУ — около тысячи человек — перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил глава ГШ Валерий Герасимов, операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской области, а также соседних Белгородской и Брянской объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Дарья Тимофеева

Фото: мэр Курска Игорь Куцак / Telegram

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