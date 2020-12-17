Медики работают на пределе своих возможностей в Севастополе

Около 500 выездов только на волонтерских машинах в одном районе

Дежурные бригады скорой помощи на предоставленных активистами автомобилях за неделю совершили 498 выездов. Об этом на своей официальной странице ВКонтакте сообщил глава Гагаринского Муниципального округа Алексей Ярусов.

Алексей Ярусов подчеркнул, что нужна помощь каждого и призвал всех, кто имеет такую возможность принять участие в волонтерском движении и помочь медикам автотранспортом.

У себя на странице он написал, что за неделю медики совершили почти пятьсот выездов и «это только по двум районным поликлиникам».

«Именно столько заявок закрыли дежурные бригады медиков на автомобилях, предоставленных нашими активистами… Мы часто слышим о том, как нашим медикам тяжело в нынешнее время, но осознаём ли мы насколько? Наш медперсонал работает на пределе своих возможностей, порой, без права на отдых», — написал глава района.

Напомним, в Севастополе выделили автобусы, чтобы бесплатно возить медиков из отдаленных районов на работу. Также врачей и медсестер приглашают на работу в ковидные госпитали, гарантируя высокую заработную плату.

Фото: Алексей Ярусов/ vk.com