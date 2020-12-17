В Севастополе от коронавируса скончались пять человек за сутки

Этот показатель остается стабильным в течение недели

В Севастополе по состоянию на утро 17 декабря зарегистрированы 76 новых случаев заболевания COVID-19. 39 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 83 лет.

После выздоровления выписаны 93 человека выписаны после выздоровления.

Скончались пять человек в возрасте от 74 до 88 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5602 человека. В настоящий момент выздоровели 5233 человека, 185 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 160 человек, в «Изумруде» – 179. На амбулаторном лечении – 12 человек.

Под наблюдением находится 576 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.