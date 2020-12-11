В Севастополе врачей зовут на зарплату 140 тысяч для работы с ковид-пациентами

Высокие зарплаты обусловлены сложными и опасными условиями труда

В здравоохранении Севастополя сейчас острая нехватка медицинских работников. Врачей и медсестер приглашают на работу в ковидные госпитали, гарантируя высокую заработную плату.

Так, в пресс-службе горздрава сообщили об острой нехватке медперсонала в городской больнице № 9. Медработникам за непростые условия работы обещают зарплату значительно выше средней по Севастополю.

Среди прочих наиболее актуальны следующие вакансии:

— врач-терапевт (диплом «Лечебное дело», сертификат врача-специалиста). Зарплата от 145 тысяч рублей;

— врач-стажер (диплом «Лечебное дело», «Педиатрия», обучение в ординатуре по одной из специальностей «Клинической медицине») — от 138 тысяч рублей;

— медицинская сестра (диплом «Сестринское дело», сертификат по специальности «Сестринское дело») — от 83 тысяч рублей;

— младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по профессии «Санитар(ка)», «Младшая медицинская сестра по уходу за больными») — от 49 тысяч рублей.

За подробной информацией необходимо обращаться в отдел кадров по адресу ул. Мира, д. 5 (здание бухгалтерии) или по телефону 63-03-20, +7 (978) 789-18-89.

Также в связи с увеличением ковидных коек идет поиск сотрудников в Городской больница № 1.

Здесь вакансии с не менее привлекательными зарплата, что, естественно, сопряжено с риском и нагрузкой на медработников и санитаров:

— врач-терапевт (диплом «Лечебное дело», сертификат врача-специалиста): — 100-120 тысяч рублей;

— медицинская сестра (диплом «Сестринское дело», сертификат по специальности «Сестринское дело») — 55-70 тысяч рублей;

— младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по профессии «Санитар(ка)», «Младшая медицинская сестра по уходу за больными») — 40-50 тысяч рублей.

Подробную информацию об окладе вы сможете узнать на собеседовании.

Кроме этого, сейчас для медиков, работающих с COVID-19, снова обеспечивают бесплатный проезд в общественном транспорте и предоставляют горячее питание на рабочих местах.

В горздраве подчеркнули, что сейчас стараются сделать все возможное для медиков, которые рискуют жизнями и сутками дежурят в красной зоне.

Напомним, в Первой горбольнице открыто ковидное отделение на месте травматологии.