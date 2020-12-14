В Севастополе для медиков выделили отдельные автобусы

Транспорт выделен для работающих в тяжелых условиях с коронавирусной инфекцией

В Севастополе выделили автобусы, чтобы бесплатно возить медиков из отдаленных районов на работу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Отмечается, что четыре автобуса выделило ГУП «Севэлектроавторанс им. А.С. Круподерова». Каждый день медиков забирают и отвозят обратно с работы в отдаленные районы, такие как Кача, Любимовка, села Байдарской доли­­ны, Тылового.

Транспорт выделен для медицинских работников, которые работают с ковид-пациентами: в инфекционной и девятой горбольнице, а также в пансионате «Изумруд», который сейчас работает как отделение для лечения легких форм.

«Эти автобусы специально запустили на такие маршруты, чтобы медицинским работникам было удобно добираться с работы и на работу. Водители, которые работают на таких рейсах, регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, транспорт проходит необходимую обработку после каждого рейса», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, d Севастополе врачей и медсестер приглашают на работу в ковидные госпитали, гарантируя высокую заработную плату.