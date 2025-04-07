МЧС России применяет инновационное оборудование для экологической очистки побережья в Севастополе

МЧС России продолжает работы по очистке побережья Севастополя от загрязнений, вызванных пятнами мазута. Для этого используется новейшая технология с применением мощного парогенератора, который продемонстрировал свою эффективность в Голубой бухте. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Как работает парогенератор

Парогенератор, привезённый специально для очистки побережья, подаёт пар температурой более 140 градусов под давлением в 10 бар. Этот метод позволяет эффективно удалять мазут с крупных камней и скал, оставшихся загрязненными после предыдущих очистительных работ. Под воздействием горячего пара мазут плавится и остаётся на специальной сетке или собирается с помощью сорбентов.

Для предотвращения распространения загрязнений по акватории, на воде устанавливаются боновые заграждения, которые удерживают мазут в пределах очищаемой зоны. Внутри этих заграждений используется сорбент, поглощающий нефтепродукты, который затем собирается сетями и лопатами.

Этот метод является экологически безопасным и минимизирует последствия загрязнения. В отличие от других технологий, он не наносит ущерба окружающей среде и позволяет эффективно устранять нефтяные загрязнения без использования химических веществ. Сорбенты можно использовать повторно, что делает процесс более устойчивым и ресурсосберегающим.

На сегодняшний день удалось очистить 75 квадратных метров береговой линии, и работы будут продолжены. Метод с применением парогенератора оказался трудозатратным, но высокоэффективным. Его будут применять в доступных местах, где может подъехать специальная техника. В будущем такие технологии будут активно использоваться для борьбы с загрязнениями в других регионах Черного моря.

Напомним, Росприроднадзор оценил суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море в 84,9 млрд руб.

Разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». На следующее утро был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

Фото: пресс-служба УМЧС по Севастополю

Дмитрий Островский

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