Названа сумма ущерба экологии от крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе

Росприроднадзор оценил суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море в 84,9 млрд руб. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

У владельцев судов есть месяц на добровольное возмещение почти 85 млрд ущерба вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд.

Радионова добавила, что сумма вреда, нанесенного ООО «Кама шиппинг» (владельца танкера «Волгонефть-212»), составила 49,46 млрд рублей. ЗАО «Волготранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239» нанес вред экологии на сумму 35,48 млрд рублей.

Кроме того, по итогам расследования комиссия Росприроднадзора подготовила предложения по мерам исключения таких аварий в будущем. В данный момент сотрудники ведомства ведут проверку транспортной инфраструктуры Азовского моря и Керченского пролива. Нарушения, как отметили, устраняют.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». На следующее утро был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

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Ольга Сурикова

Фото: МЧС России