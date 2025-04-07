Севастополь засыпает апрельским снегом, но не впервые

В Севастополе весна в этом году преподнесла сюрприз — вместо привычных жарких дней в городе 7 апреля пошел мокрый снег. Но, как оказалось, происходит это не в первые.

Как рассказали «Севкору» в Севастопольском гидрометцентре, за последние 30 лет похожая апрельская погода была: 3 апреля 2004 года, 16 апреля 2007 года и 23 апреля 2009 года. В эти дни также была зафиксирована низкая температура, штормовой ветер и дождь со снегом. Ниже всего столбик термометра опускался 16 лет назад. Тогда 23 апреля на улице было -2,2°.

Напомним, на полуострове объявлено штормовое предупреждение в ближайшие дни Крым ожидает резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, регион окажется во власти сильного ветра, который местами будет достигать 25 м/с, а также интенсивных осадков. В южных, центральных и восточных районах пройдут сильные дожди, в горной местности ожидается мокрый снег.

Уже 8-9 апреля температура заметно понизится: ночные показатели составят всего 1-6 градусов тепла, а в степных и предгорных районах возможны заморозки до -2 градусов.

Дмитрий Островский

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