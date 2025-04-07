В Севастополе снизилась безработица и вырос спрос на работников: итоги 2024 года

Рынок труда в Севастополе в 2024 году стал заметно активнее. По данным отчета департамента труда и социальной защиты населения Севастополя, число занятых выросло, безработица снизилась, а работодатели стали предлагать больше вакансий.

К концу года в составе рабочей силы числилось более 303 тысяч человек — это на 11 тысяч больше, чем в 2023-м. Из них были трудоустроены почти 296 тысяч. Уровень безработицы по международной методике упал до 2,5% — годом ранее он составлял 2,8%.

Вырос и интерес со стороны работодателей. В 2024 году они заявили 11 494 вакансии — почти на 2 тысячи больше, чем в предыдущем году. К концу года в базе центра значилось 3 721 актуальное предложение, что на 40% больше прошлогоднего уровня. Средняя зарплата по вакансиям составила 31,2 тысячи рублей.

Горожане активнее стали обращаться в центр занятости: количество заявлений на получение госуслуг в сфере трудоустройства выросло на 20% и достигло 12 281. Особенно резко — на 70% — увеличилось число обращений с просьбой помочь найти работу. Служба занятости справилась: в 2024 году трудоустроены 3 267 человек — почти в два раза больше, чем годом ранее. Уровень трудоустройства среди безработных составил 74,4%.

Дмитрий Островский

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