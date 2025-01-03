Посещаемость в Новом Херсонесе побила дневной рекорд

2 января 2025 года, всего за один праздничный день, двери музейного комплекса «Новый Херсонес» переступили 27 000 человек, что стало новым рекордом дневной посещаемости.

Администрация музейного комплекса рекомендует заранее планировать визит и приезжать на мероприятия заранее.

Во избежание пробок на дорогах и проблем с парковочным местом, рекомендуем воспользоваться бесплатными экспресс-шаттлами, курсирующими из Севастополя от СОК имени 200-летия Севастополя и от площади 50-летия СССР. Шаттлы отправляются по мере загрузки, но не реже 1 раза в час.

На контрольно-пропускных пунктах усилен досмотр, потому на вход могут возникать очереди.

Действуют 4 КПП – со стороны ул. Н. Островской, ул. Ерошенко, ул. Древней и пересечения ул. Ерошенко и Д. Ульянова.

Сегодня вокруг «Нового Херсонеса» случился транспортный коллапс.

На подъездах к Херсонесу во всех направлениях образовались огромные пробки.

Сотрудники ГАИ закрыли въезд на улицу Ерошенко, перекрыли взъезд на парковку возле Школы искусств.

Корреспондент «Севкора» сообщил, что желающие погулять в «Новом Херсонесе» оставляют машины в близлежащих дворах, образовался настоящий транспортный коллапс.

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Ольга Сурикова