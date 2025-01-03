В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом

2 января МЧС Крыма сообщило о выбросе мазута еще на двух участках полуострова: на городском пляже Керчи загрязнение на 1,8 км и в Ленинском районе у озера Тобечик —2,1 км.
К вечеру того же дня ведомство отчиталось о завершении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов на этих участках.
Сотрудники МЧС России и волонтеры:
⭕очистили более 4 км. берега;
⭕собрали и вывезли более 2 тонн загрязненного песка и грунта.
С начала работ:
✅1 803 км. обследовано;
✅более 48,5 км. побережья очищено;
✅229 тонн собрано и вывезено;
✅168 птиц спасены.
Напомним, два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — потерпели крушение из-за шторма в минувшее воскресенье в районе Керченского пролива. Предварительно, в море попало около 3,7 тысячи тонн мазута. Сейчас волонтеры пытаются спасать птиц, застрявших в мазуте.
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Ольга Сурикова