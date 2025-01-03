В Ялте, Феодосии и Евпатории спасают птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

В Ялте продолжается работа по спасению птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

«У нас открыто несколько пунктов спасения – в них пернатых отмывают от мазута, отпаивают, предоставляют необходимое лечение, пищу, просушивают, после чего на время отправляют в Белогорский район – в зоопарк «Тайган», — рассказала мэр Ялты Янина Павленко.

За последние дни таким образом, по ее данным, спасено порядка 60 птиц. В работе задействованы сотрудники ДЖКХ, «Зеленстроя», волонтеры, неравнодушные ялтинцы и гости региона.

Вся информация о собирается через Единую дежурно-диспетчерскую службу: +7 (3654) 23-93-83, +7 (978) 901-41-12, единый номер − 112. Также предоставляется доступ на закрытые пляжи, чтобы забрать пострадавших пернатых.

Также волонтеры ведут работы по отмывке птиц в Феодосии.

На пляжах Евпатории вчера обнаружены чомги, испачканные мазутом.

Напомним, два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — потерпели крушение из-за шторма в минувшее воскресенье в районе Керченского пролива. Предварительно, в море попало около 3,7 тысячи тонн мазута. Сейчас волонтеры пытаются спасать птиц, застрявших в мазуте.

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Ольга Сурикова