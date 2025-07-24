Погода в Севастополе 24 июля

Погода
24-07-2025

Неделя медленно катится к завершению. Вам доброго утра и берегите себя от жары

Сегодня в Севастополе 

Без осадков.

Ветер ночью северный 3-8 м/с,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°,

днем 32…34°.

Температура воды в море 26°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 