ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и расширение мер поддержки семей с детьми

В прямом эфире на площадке издания «Севкор» вице-спикер заксобрания, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев рассказал о мерах по поддержке семей с детьми, которые предлагает ЛДПР.

Также политик рассказал и о новациях партии в сфере среднего и высшего образования.

Выпуск нашей программы «Актуальный разговор» был приурочен к Международному дню защиты детей.

Поддержка семей с детьми

«Сегодня очень важный день – международный день защиты детей. И я хочу всех и детей, и родителей, и педагогов поздравить с этим прекрасным праздником, потому что дети – это наше будущее, это самое главное и ценное, что есть в жизни каждого человека. Наша первоочередная задача – обеспечить счастливое детство, достойное образование и качественную медицинскую помощь детям, тем самым мы заложим прочный фундамент будущего нашей страны. Коротко хочу остановиться на инициативах партии ЛДПР и лично Леонида Эдуардовича Слуцкого в сфере поддержки семей с детьми», — отметил в эфире программы «Актуальный разговор» Илья Журавлев.

По словам политика, буквально на днях фракция ЛДПР в Госдуме внесла в Госдуму законопроект о социальных сертификатах для семей, чьи дети не получили место в государственном или муниципальном детском саду. Мера призвана компенсировать родителям расходы на няню или частный детсад.

Также фракция ЛДПР в Госдуме выступила с предложением при формирование социального пособия на детей учитывать не только доходы, но и расходы семьи. Потому что часто есть семьи, казалось бы, с приличным доходом, но они значительную часть тратят на выплату ипотеки за единственное жилье и оплату высшего образования детям, таким образом у них на жизнь остается совсем незначительная сумма, но тем не менее пособия им не положены.

«Еще одна важная инициатива нашей партии – рационализация использования средств материнского капитала. Здесь есть сразу несколько инициатив. Во-первых, ввести возможность использовать средства материнского капитала для приобретения жилья не в ипотеку, потому что сейчас его можно использовать только как первоначальный взнос по ипотеке. И лишь по истечении трех лет для приобретения жилья за наличные, естественно, за эти три года сумма материнского капитала обесценивается за счет инфляции. Во-вторых, предлагается использовать средства материнского капитала для оплаты медицинского лечения матери, в частности стоматологии. Так как ни для кого не секрет, что каждая беременность наносит урон здоровью женщины и логично было бы предоставить ей возможность поправить здоровье за счет средств маткапитала», — продолжил политик.

Также ЛДПР предлагает сократить рабочую неделю с пяти до четырех дней рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением установленной зарплаты для них, чтобы они могли больше времени проводить с детьми.

Еще одна инициатива, озвученная Слуцким буквально на днях, сократить для женщин с детьми рабочий день на два часа, с учетом того, что на женщину ложится значительный груз домашних работ. Кстати, такая практика уже есть в северных регионах страны, и она успешно себя показала.

Отмена ЕГЭ и ОГЭ

Помимо социальных гарантий семьям наша партия выступает категорически против закрытия в сельской зоне детских садов и школ в рамках оптимизации.

«У нас в Севастополе такая ситуация сложилась в селе Хмельницком, где существовал детский сад и здание есть, но находится в аварийном состоянии, тем не менее власти планируют на этом месте построить общежитие для иногородних работников одного из винодельческих предприятий. Считаю, что если мы говорим о необходимости поднятия демографии, то на этом месте должен быть детский сад»,- заявил Журавлев.

В сфере образования на протяжении многих лет ЛДПР выступает за отмену ОГЭ и ЕГЭ, что логично, учитывая, что это технология оценивания знания, позаимствованная из западной системы образования, в принципе не позволяет объективно оценить знания выпускника.

У нас система образования превратилась в натаскивание детей для сдачи тестов ЕГЭ, когда и школьников, и преподавателей интересуют только балы по ЕГЭ, а не реальные знания. В итоге мы получаем реальное падение уровня и качества образования.

Далее эта проблема перекочевывает в вузы: когда туда поступают плохо подготовленные абитуриенты и на выходе мы получаем специалистов низкого качества. Еще одной проблемой высшего образования остается и превалирование коммерческого набора над бюджетными местами. В итоге мы получаем студентов, которые обучаются на коммерции и их держат не за успеваемость, а платежеспособность их родителей. А потом они получают дипломы и становятся, например, врачами, архитекторами, инженерами и так далее.

«Второй момент — это отсутствие распределения выпускников вузов, заканчивая вуз они остаются фактически на улице и не идут работать по специальности. Я считаю, что, хотя бы бюджетников необходимо распределять, особенно врачей и учителей, плюс должно быть целевое обучение, когда бы предприятия оплачивали бы обучение, а потом забирали себе специалиста на работу», — считает вице-спикер.

Еще один важный момент, о котором фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя говорит постоянно, – это возрождение профтехобразования и возрождение престижа рабочих специальностей.

Сегодня в Севастополе полностью утрачены советские достижения системы профтехобразования. В городе работает всего пять профтехучилищ, региональные вузы ежегодно готовят тысячи менеджеров, экономистов, юристов, но в городе нет квалифицированных строителей, штукатуров, электромонтажников, водителей, слесарей, сварщиков. При том, что сегодня квалифицированный сварщик зарабатывает гораздо больше менеджера средней руки.

Сейчас много говорят о возрождении традиционных для Севастополя отраслей экономики – радиоэлектроники, судостроения и судоремонта, рыболовной промышленности.

Для этого нужны высококвалифицированные кадры, которых сегодня в городе нет. Поэтому я предлагаю возродить советскую систему профтехобразования и вернуть престиж рабочим специальностям.

«В завершении хочу отметить, что сегодня, начиная с 11 утра наши активисты, члены молодежной организации по уже доброй традиции, заложенной основателем нашей партии Владимиров Вольфовичем Жириновским, и поддержанной нынешним главой партии Леонидом Эдуардовичем Слуцким, будут раздавать мороженное на центральных улицах города, чтобы поздравить маленьких севастопольцев с этим замечательным праздником. Еще раз поздравляю всех детей, родителей, бабушек и дедушек с этим прекрасным праздником!», — рассказал Журавлев.

Отметим, что буквально на днях Леонид Слуцкий посетил Севастополь с рабочим визитом. Политик встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе встречи они обсудили выборы в заксобрание Севастополя, возможность установки памятника Владимиру Жириновскому.

Дарья Тимофеева

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