В Севастополе стартовал фестиваль «Сказочное королевство»

Сегодня, 1 июня в Севастопольском театре юного зрителя открылся восьмой Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство».

В этом году зрители увидят 20 спектаклей 13 профессиональных театров из Твери, Феодосии, Волгограда, Рязани, Омска, Евпатории, Калуги, Москвы, Таганрога, Уфы, Альметьевска и Горловки. Сказки покажут не только на площадках севастопольских театров, но и ребятам в селах Вишнёвое, Орлиное, Терновка, Верхнесадовое, посёлке Хмельницкое, Севастопольском хореографическом центре «Радость», в Балаклаве, а также в Инкермане.

Гостей фестиваля ждёт настоящий «театральный интенсив»: мастер-классы, игры, квесты, встречи с известными театралами и много интересных событий.

Подробности на сайте СевТЮЗа.

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