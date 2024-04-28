В Госдуме предложили предоставить возможность использовать маткапитал сразу после рождения ребенка

Предложение ЛДПР о предоставлении семьям возможности использовать материнский капитал сразу после рождения ребенка получило поддержку депутатов под руководством Леонида Слуцкого, который предложил убрать ограничения на сроки использования материнского капитала для улучшения жилищных условий семей с детьми. В настоящее время эти средства можно использовать только для покупки жилья через ипотеку без ожидания трех лет, однако новая инициатива предполагает возможность использования сертификата для приобретения нового жилья с использованием собственных средств вместе с сертификатом материнского капитала.

Представители проекта утверждают, что помощь, которую они предлагают, будет особенно полезна для молодых семей, желающих улучшить свои условия проживания и приобрести недвижимость. Законопроект о данной инициативе был вынесен на рассмотрение в Государственную Думу 28 апреля 2024 года. «Когда в семье появляется новый член, то, прежде всего, нужно обеспечить ему нормальное жилье, желательно просторное, чтобы все члены семьи чувствовали себя комфортно и могли планировать увеличение семьи. Сегодняшняя ситуация такова: многие россияне используют материнский капитал в надежде расширить свое жилище, но они обнаруживают, что в течение трех лет могут позволить себе только новую недвижимость.»

Важно, чтобы наши российские семьи могли покупать как новые квартиры в процессе строительства, так и уже готовые квартиры на вторичном рынке. Эти деньги, предназначенные для первоначального взноса, погашения ипотеки и т.д., не должны быть ограничены законом, который запрещает приобретение вторичного жилья в течение трех лет после рождения ребенка и получения материнского капитала. Это несправедливо. Понимаем, что строительство нового жилья требует времени, и ожидать улучшения жилищных условий при покупке нового жилья не всегда возможно за эти три года. Этот вопрос поднял первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат фракции ЛДПР — Владимир Сипягин.

В современном мире молодежь, вступающая в брак, откладывает появление детей из-за сложностей с жильем. По мнению ЛДПР, материнский капитал – это ключевая форма государственной поддержки россиян с детьми. Однако действующее законодательство затрудняет улучшение жилищных условий для семей. После рождения ребенка многие нуждаются в дополнительной помощи от государства, чтобы обеспечить комфортное пространство для воспитания детей. Важно, чтобы молодые родители могли улучшить свои жилищные условия сразу после появления малыша.

Для государства важно обеспечить молодым родителям удобные условия, чтобы они могли быстро решить вопрос с жильем после появления ребенка. В России каждая семья должна иметь возможность использовать материнский капитал на ипотеку или покупку дачи без ожидания трехлетия ребенка. Забота о будущем страны начинается с заботы о российских семьях уже сегодня.

Государственная помощь в жилищном вопросе является ключом к улучшению демографии. Важно поддерживать стремление России стать страной, где многодетные семьи ценятся. Это мнение высказала Василина Кулиева, депутат ЛДПР и член комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства.

Илья Журавлев, вице-спикер заксобрания Севастополя и также депутат ЛДПР, подтвердил важность инициативы своей партии. Он отметил, что материнский капитал – важное средство поддержки семей, которое должно работать без ограничений. По словам Журавлева, эффективность инструмента проявляется, когда он доступен и удобен для использования всеми.

Представители ЛДПР считают, что предложение поможет молодым жителям России улучшить свои жилищные условия, способствовать увеличению числа семей и рождению детей, что приведет к повышению общего уровня благосостояния граждан.