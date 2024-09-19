Лариса Мельник избрана сенатором от Севастополя

Сегодня на заседании заксобрания Севастополя Лариса Мельник избрана сенатором по квоте местного парламента.

Мельник до избрания ее в заксобрание занимала пост главы регионального исполкома ОНФ в Севастополе.

Напомним, Севастополь в верхней палате российского парламента – Совете Федерации представляют два сенатора. Один назначается губернатором города, на сегодняшний день это Екатерина Алтабаева, второй избирается по квоте заксобрания из числа избранных депутатов.

В предыдущем созыве заксобрание представлял бывший глава спецподразделения «Беркут», а затем и Росгвардии в городе Николай Колбин.

Мельник родилась в Кривом роге в 1962 году. По специальности политолог.

С 1988 года живет и работает в Севастополе. Долгое время являлась руководителем общественной̆ организации «МОСКИТ».

В 2010 году баллотировалось в горсовет Севастополя от партии «Русский блок», но не прошла.

В 2014 году была членом инициативной группы по организации митинга народной воли 23 февраля, входила в оргкомитет по подготовке и проведению референдума о статусе Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года.

Вдова, вырастила двух дочерей.

Напомним, также сегодня депутаты заксобрания третьего созыва избрали спикера, им стал Владимир Немцев.

Также были определены кандидатуры вице-спикеров: Илья Журавлев, Василий Пархоменко и Василий Зубенко.

Сформированы комитеты и бюджетная комиссия, избраны их председатели.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот телеканала СТВ

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города