Как выглядит сейчас Ханский дворец в Бахчисарае

В связи с ремонтно-реставрационными работами вход для посетителей осуществляется через Братское кладбище советских воинов (переулок Исторический).

Экскурсии проходят каждый час, но весь Музей истории и культуры крымских татар «Ансамбль «Ханский дворец VXI-XIX вв.» предстает перед посетителями в лесах.

У знаменитого фонтана слез вы не увидите бюст А.С.Пушкина. Есть доступ к Летней беседке с фонтаном и витражными окнами.

Реставрация идет уже пятый год. Открыть Ханский дворец обещают после 2025 году. Сами сотрудники говорят, что работы готовы только на 25%.

Первоначально ввод объекта в эксплуатацию планировался в декабре 2024 года, но из-за археологических работ сроки затянулись.

Археологические исследования считаются самыми масштабными за всю историю изучения памятника. Работы идут практически по всей территории дворцового комплекса.

На территории Гаремного сада вскрыты остатки постройки, разрушенной в результате пожара. Обнаружены предметы керамики, курительные трубки, монеты периода Крымского ханства и Османской империи.

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Анна Левина