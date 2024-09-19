Владимир Немцев избран спикером заксобрания Севастополя третьего созыва

Владимир Немцев сегодня в ходе первого пленарного заседания новоизбранного заксобрания избран спикером. Его кандидатуру единогласно поддержали все 24 депутата севастопольского парламента.

Напомним, что Немцев был спикером и в заксобрании второго созыва.

Спикер родился в Севастополе в 1971 году. С 1989 года работал на Севморзаводе слесарем-судоремонтником. В 1995 году окончил СевГУ по специальности «инженер-кораблестроитель».

С 1995 г – исполнительный директор фирмы «ВИФ». С 1999 по 2005 год работал заместителем управляющего КП «Севгоррынхоз». С 2006 по 2012 год — коммерческий директор ООО ПКФ «Универсал-сервис». С 2012 года — заместитель директора КП «Инфостройсервис».

В 2014 году принял активное участие в событиях «Русской весны» в Севастополе, член самообороны, награжден медалью МО «За возвращение Крыма».

С 2015 по 2017 год — заместитель директора Севморзавода. С июля 2017 по 2018 год — директор ЦКБ «Черноморец». С 2015 года сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе.

С 2019 по 2024 год – спикер заксобрания Севастополя второго созыва.

Напомним, итоги выборов заксобрания Севастополя стали известны 9 сентября. Согласно им, в местный парламент третьего созыва прошли четыре политические силы: Единая Россия, Новые люди, ЛДПР, КПРФ.

Дарья Тимофеева

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