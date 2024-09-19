В законодательном собрании выбрали председателей постоянных комитетов

Политика
19-09-2024
Комментариев нет

На первом пленарном заседании законодательного собрание III созыва 24 депутата тайным голосованием выбрали председателей комитетов.

Председателем постоянной комиссии по бюджету стал Вячеслав Аксёнов.

Председателем постоянной комиссии по законодательству и поддержке специальной военной операции выбрали Романа Кулакова.

Председателем постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту избран Алексей Ярусов.

Председателем постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике назначен Александр Кулагин.

Председателем постоянного комитета по градостроительству станет Константин Пирогов.

Председателем постоянного комитета по городской инфраструктуре избран Павел Харламов.

Председателем постоянного комитета по экономике и инвестициям будет Сергей Колбин.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Анна Левина

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *